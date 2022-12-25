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BTM 1. Lig’de Çanakkale ve Dikmen Gücü liderliklerini sürdürdü

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Çanakkale yenilgisiz 10 puanla liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup’ta ise Seren Süt Dikmen Gücü yenilgisiz 10 puanla lider

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BTM 1. Lig’de Çanakkale ve Dikmen Gücü liderliklerini sürdürdü
İktisatbank BTM 1. Ligin 4. Hafta tüm maçları Cumartesi günü oynandı. Kırmızı Grup’ta Çanakkale yenilgisiz 10 puanla liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup’ta ise Seren Süt Dikmen Gücü yenilgisiz 10 puanla liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup’ta Kaplıca Karadeniz 61 takımı namağlup olarak lideri 8 puanla takip ederken, Beyaz Grup’ta da Denizli takımı namağlup olarak 8 puanla2. sırada bulunuyor.
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 2 – 1
Çanakkale-Vadili: 3 – 1
Geçitkale-German Gold Akova Vuda: 1 – 2
Mehmetçik-Pile: 0 – 2
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Denizli-Miracle Demirhan: 3 – 3
Karaoğlanoğlu-Ozanköy : 1 – 5
Seren Süt Dikmen Gücü-Ortaköy: 2 – 1  
Tatlısu-Mevlevi: 1 – 2
B.Bağcıl-Gülgün Süt Düzova:2 – 0
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çanakkale TSK 4 3 1 0 10 3 7 10
2. Kaplıca Karadeniz 61 SK 4 2 2 0 8 6 2 8
3. German Gold Akova Vuda 4 2 1 1 8 5 3 7
4. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 4 2 0 2 7 5 2 6
5. Türkmenköy ASK 4 1 2 1 5 3 2 5
6. Vadili TÇBSK 4 1 2 1 6 5 1 5
7. Mehmetçik TÇBSK 4 1 2 1 4 5 -1 5
8. Geçitkale GSK 4 1 1 2 6 7 -1 4
9. Pile TSK 4 1 1 2 7 10 -3 4
10. Görneç KSK 4 0 0 4 0 12 -12 0
 
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Seren Süt Dikmen Gücü 4 3 1 0 12 3 9 10
2. Denizli SK 4 2 2 0 9 6 3 8
3. Ozanköy SK 4 2 1 1 11 5 6 7
4. Miracle Demirhan SK 4 2 1 1 8 5 3 7
5. Gülgün Süt Düzova GSK 4 2 0 2 4 6 -2 6
6. Ortaköy SK 4 1 2 1 6 6 0 5
7. Bostancı Bağcıl SK 4 1 1 2 4 4 0 4
8. Mevlevi SK 4 1 1 2 3 7 -4 4
9. Karaoğlanoğlu SK 4 0 3 1 4 8 -4 3
10. Tatlısu HOBSK 4 0 0 4 2 13 -11 0
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