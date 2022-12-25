BTM 1. Lig’de Çanakkale ve Dikmen Gücü liderliklerini sürdürdü

Kırmızı Grup’ta Kaplıca Karadeniz 61 takımı namağlup olarak lideri 8 puanla takip ederken, Beyaz Grup’ta da Denizli takımı namağlup olarak 8 puanla2. sırada bulunuyor.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 2 – 1
Çanakkale-Vadili: 3 – 1
Geçitkale-German Gold Akova Vuda: 1 – 2
Mehmetçik-Pile: 0 – 2
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Denizli-Miracle Demirhan: 3 – 3
Karaoğlanoğlu-Ozanköy : 1 – 5
Seren Süt Dikmen Gücü-Ortaköy: 2 – 1
Tatlısu-Mevlevi: 1 – 2
B.Bağcıl-Gülgün Süt Düzova:2 – 0
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çanakkale TSK
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|7
|10
|2.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|4
|2
|2
|0
|8
|6
|2
|8
|3.
|German Gold Akova Vuda
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|3
|7
|4.
|Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
|4
|2
|0
|2
|7
|5
|2
|6
|5.
|Türkmenköy ASK
|4
|1
|2
|1
|5
|3
|2
|5
|6.
|Vadili TÇBSK
|4
|1
|2
|1
|6
|5
|1
|5
|7.
|Mehmetçik TÇBSK
|4
|1
|2
|1
|4
|5
|-1
|5
|8.
|Geçitkale GSK
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|-1
|4
|9.
|Pile TSK
|4
|1
|1
|2
|7
|10
|-3
|4
|10.
|Görneç KSK
|4
|0
|0
|4
|0
|12
|-12
|0
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Seren Süt Dikmen Gücü
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|2.
|Denizli SK
|4
|2
|2
|0
|9
|6
|3
|8
|3.
|Ozanköy SK
|4
|2
|1
|1
|11
|5
|6
|7
|4.
|Miracle Demirhan SK
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|3
|7
|5.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|4
|2
|0
|2
|4
|6
|-2
|6
|6.
|Ortaköy SK
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|7.
|Bostancı Bağcıl SK
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
|8.
|Mevlevi SK
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|9.
|Karaoğlanoğlu SK
|4
|0
|3
|1
|4
|8
|-4
|3
|10.
|Tatlısu HOBSK
|4
|0
|0
|4
|2
|13
|-11
|0