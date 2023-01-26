BTM 1. Lig’de 8. Hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 8.haftanın hakemleri belli oldu.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
28 Ocak 2023, Cumartesi
10.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Türkmenköy (Abdullah Genç)
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons. Çanakkale-Kaplıca Karadeniz 61 (Hüseyin Özkan)
29 Ocak 2023, Pazar
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Vadili (Cenk A.Özfuttu)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Halil Atlar)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
28 Ocak 2023, Cumartesi
10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Ozanköy (Olgun Canik)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-M.Demirhan (Burak Mandıralı)
14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Bostancı Bağcıl (Mustafa Torun)
29 Ocak 2023, Pazar
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Denizli (İsmail Ercan)
14.00 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Gülgün S.Düzova (Serdar Gürpınar)
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