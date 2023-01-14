BTM 1. Lig’de 6. Hafta günün sonuçları

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Geçitkale-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 2 – 2
Pile-Vadili 0 – 2
15 Ocak 2023, Pazar
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-German Gold Akova Vuda (Serkan Özdenkçi)
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Türkmenköy (ERTELENDİ)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Miracle Demirhan (ERTELENDİ)
Karaoğlanoğlu-Gülgün Süt Düzova: 2 – 2
Denizli-B.Bağcıl: 0 – 2
15 Ocak 2023, Pazar
14.00 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Ozanköy (İsmail Ercan)
Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Ortaköy (ERTELENDİ)
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