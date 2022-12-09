BTM 1. Lig’de 2. Hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 2.haftanın hakemleri açıklandı.
BTM 1. Lig’de 2. Hafta hakemleri şöyle:
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
BUGÜN
10.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Pile (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale (Mehmet V.Çelik)
11 Aralık 2022, Pazar
10.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Zekai Töre)
10.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-German Gold Akova Vuda (Olgun Canik)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
BUGÜ
10.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Ozanköy (Hüseyin Saçar)
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ortaköy (Abdullah Genç)
10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Seren Süt Dikmen Gücü (Arif Malek)
11 Aralık 2022, Pazar
10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Miracle Demirhan (Mustafa Torun)
10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Mevlevi (Turgay Misk)
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