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BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor

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BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
İktisatbank BTM 1. Lig’de ikinci devre heyecanı bugün iki grupta oynanacak olan maçlarla başlıyor.
Bugün BTM 1. Lig Kırmızı Grupta iki maç oynanırken, Beyaz Grup’ta ise üç maç oynanacak.
BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak Demirhan Geçitkale ile yarın oynanacak yeni Erenköy – Türkmenköy maçları saat 14.00’te başlayacak diğer maçlar ise saat 10.30’da oynanacak.
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
BUGÜN
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Geçitkale (Burak Mandıralı)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Gülgün Süt Düzova (Ömer Doğru)
20 ŞUBAT 2022 – PAZAR
10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-SFC 1461 İskele Trabzon (Mehmet V.Çelik)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Yenierenköy-Türkmenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Mehmetçik (Abdullah Genç)
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
BUGÜN
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Dikmen Gücü (Necmi Bulut)
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Doğancı (İsmail Ercan)
10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Sadrazam Kayalar (Ferhat Tuna)
20 ŞUBAT 2022 – PAZAR
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Tatlısu (Hüseyin Özaşık)
10.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
 
 
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