BTM 1. Lig’de 10. haftanın hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 10. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
19 Şubat 2022 – Cumartesi
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Geçitkale (Burak Mandıralı)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Gülgün Süt Düzova (Ömer Doğru)
20 Şubat 2022 – Pazar
10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-SFC 1461 İskele Trabzon (Mehmet V.Çelik)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Yenierenköy-Türkmenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Mehmetçik (Abdullah Genç)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
19 Şubat 2022 – Cumartesi
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Dikmen Gücü (Necmi Bulut)
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Doğancı (İsmail Ercan)
10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Sadrazam Kayalar (Ferhat Tuna)
20 Şubat 2022 – Pazar
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Tatlısu (Hüseyin Özaşık)
10.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
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