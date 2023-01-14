BTM 1. Lig'de bazı karşılaşmalara yağmur engeli

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig’de aşağıda yazılı karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Seren Süt Dikmen Gücü – Miracle Demirhan SK

Tatlısu HOBSK – Ortaköy SK

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZIGRUP

DEM'S Construction Çanakkale - Türkmenköy