BTM 1. Lig'de bazı karşılaşmalara yağmur engeli

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig’de aşağıda yazılı karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Seren Süt Dikmen Gücü – Miracle Demirhan SK
Tatlısu HOBSK – Ortaköy SK
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZIGRUP
DEM'S Construction Çanakkale - Türkmenköy
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