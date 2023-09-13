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BRT 60.Yıl Süper Kupa finaline girişler ücretsiz

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BRT 60.Yıl Süper Kupa adıyla 15 Eylül 2023 Cuma akşamı saat 20.00'de son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve son kupa şampiyonu Türk Ocağı Limasol arasında oynanacak olan final müsabakasına girişler ücretsiz olacak

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BRT 60.Yıl Süper Kupa finaline girişler ücretsiz
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 60. yılı olması sebebiyle BRT 60.Yıl Süper Kupa adıyla oynanacak olan final müsabakası 15 Eylül 2023 Cuma akşamı saat 20.00'de son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve son kupa şampiyonu Türk Ocağı Limasol arasında oynanacak. Dev maç Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. İlk kez 2011 yılında oynanmaya başlanan KTFF Süper Kupası'nda şampiyon olan takım 2023-2024 sezonunun ilk resmi müsabakası olma özelliği taşıyan mücadelenin ardından yeni sezona kupa ile başlama sevinci yaşayacak.
TARAFTARLARIN GİRİŞ KAPILARI BELLİ OLDU
Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki final maçında ev sahibi takım statüsünde Mağusa Türk Gücü takımı yer alırken, sarı yeşilli ekibin taraftarları karşılaşmayı kuzey batı tarafındaki kapalı tribünde izleyecek, Türk Ocağı Limasol taraftarları ise güney batı tarafındaki kapalı tribünden karşılaşmayı takip edecek. İki takım taraftarları karşılaşmaya kendi taraflarındaki kapılardan giriş yapacak, final maçında giriş ücretsiz olacak. Tarafsız futbolseverler de her iki kapıdan stada giriş yapabilecek.
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 4. KEZ, TÜRK OCAĞI 2. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTEYECEK
Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım 5 kez (2013, 2014, 2015, 2018, 2019) ile Yenicami AK olurken, siyah beyazlı ekibi 3 kez (2016, 2021, 2022) kupayı kazanan Mağusa Türk Gücü takip etti. Çetinkaya TSK takımı 2 kez (2011, 2012) kupayı müzesine götürmeyi başarırken, Türk Ocağı Limasol da 1 kez (2017) Süper Kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
Kupada ayrıca Yenicami AK, Küçük Kaymaklı TSK ve Doğan Türk Birliği 2'şer kez, Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya TSK, Lefke TSK, Mormenekşe GBSK ve Cihangir GSK takımları ise 1'er kez final oynadı ancak kupaya uzanamadı.
 
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