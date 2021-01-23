Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de

Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Queens Park Rangers'tan Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna kattı.
Oyuncunun 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.
İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama:
"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.
Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."
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