Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in transferinin devre arasında gerçekleşmesi için Queens Park Rangers'la anlaşmaya varıldığını açıkladı

Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Queens Park Rangers'tan Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna kattı.

Oyuncunun 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama:

"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."

