Bozkurt: Tarihimize yeni bir şampiyonluk eklemek istiyoruz

Mağusa Türk Gücü, kalabalık bir katılımla gerçekleştirdiği genel kurulun ardından yönetim kurulu içerisinde görev dağılımını yaptı.
Koral Bozkurt’un başkan olduğu Mağusa Türk Gücü’nde Onursal Bozkurt ve Erkin Korman Asbaşkan, Orhan Kansu İse genel sekreter olarak görev yapacak. MTG yönetiminin görev dağılımı şöyle oldu:
Koral BOZKURT BAŞKAN
Orhan KANSU GENEL SEKRETER
Tanyel Bayraktaroğlu- 2.Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu
Onursal BOZKURT ASBAŞKAN
Gürkan ONALT ASBAŞKAN VE TRANSFER KOM. BŞK.
Erkin Korman-Asbaşkan
Ahmet UÇANOK-Faal Üe
Kemal MAHİREL –Altyapı ve Futbol Şube.
Çağrı AKTUĞ FUTBOL ŞUBE VE TRANSFER KOMİTESİ
Mehmet SABANCI MALİ İŞLER SORUMLUSU
Taşkın AĞAOĞLU BASIN SÖZCÜSÜ
Fikri ARKINER Reklam ve Pazarlama
Fehmi ALTUNÇ HUKUKİ İŞLER SORUMLUSU
İsmail ÖZYURT SOSYAL İŞLER VE Saha Sorumlusu
Fatih ÖZARMAN SOSYAL İŞLER VE LOKAL SORUMLUSU
İbrahim Köroğlu SOSYAL İŞLER VE SAHA SORUMLUSU
Gürcan ERDOĞAN FAAL ÜYE
Mehmet Özden Durdu-Reklam ve Pazarlama
Nevzat Nevzat-Federasyon Temsilcisi
Görev dağılımı sonrasında açıklamalarda bulunan başkan Koral Bozkurt’un açıklamaları şöyle:
“MTG’nin,Mağusa ve ülke futbolu için önemi büyüktür. Bu nedenle de MTG yönetiminde görev alan MTG sevdalılarına teşekkür ederim.
Yeni sezonda da şampiyonluk iddiası ile lige başlayacağız. MTG’nin başarılarla dolu tarihine yeni bir şampiyonluk eklemek istiyoruz. Yeni yönetim kurulu da bu bilinçle hareket edecek.”
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