Bozkurt: “Takımımıza taraftarımızın desteği son derece önemli”

Mağusa Türk Gücü, yeniden "evine" dönüyor. Tarihi Canbulat Stadı’ndaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamladı, Başkan Bozkurt, "MTG'nin tarih yazdığı stadımızda yeni başarılar kazanmak için heyecanlıyız" dedi

Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak Yenicami maçı ile Canbulat Stadı’na dönecek olan Mağusa Türk Gücü(MTG)’de, başkan Koral Bozkurt tüm taraftarları tribünlere çağırdı,

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"1945 yılından beri Kıbrıs Türk futboluna ismini altın harflerle yazdıran kulübümüz için Canbulat Stadı tarihi bir öneme sahiptir.

Her taraftarımız için Canbulat Stadı’nın çok önemli bir yeri var.

Üç yıl önce kötü zemin nedeniyle ayrıldığımız sahamıza, bu hafta sonu itibarı ile dönmüş olup ilk maçımızı yapmış olacağız.

Son derece heyecanlıyız.

Emeği geçen Başbakanlık Müsteşarı sayın Hüseyin Cahitoğlu ve Başbakan sayın Ünal Üstel’e özellikle teşekkür etmek isterim.

Ayrıca, sahanın her aşamasında camiamız adına gerekli çabayı ortaya koyan Teberrüken Uluçay ve Tanyel Bayraktaroğlu’na teşekkür ederim.

Mağusa Türk Gücü son beş yılın şampiyonu. Altıncı yılımızda sahamıza geri döndük. Bu yıl da şampiyonluk kupasını tarihi sahamızda kaldıracağız. Bunun için canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Takımımıza taraftarımızın desteği son derece önemli. Bu haftadan itibaren dolu tribünler önünde şampiyonluk yürüyüşümüz devam etsin istiyoruz. Taraftarımızla yeniden bütünleşecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." Bu vesile ile 13 Ekim Pazar saat 13:00 de yapılacak karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz..

