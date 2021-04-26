Bozkurt: Sertoğlu’na desteğimiz tamdır

Koral Bozkurt, “KTFFbaşkanlığı süresi boyunca Hasan Sertoğlu önemli bir değer olmuştur. Yeni dönemde de birlikteyiz. Hasan Sertoğlu'na desteğimiz tamdır.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün başkanı Koral Bozkurt, 5 Haziran’da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını resmen açıklayan Hasan Sertoğlu’na destek vereceğini açıkladı.

Koral Bozkurt’un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Futbol sadece futbol değildir. Futbol tarihimizin, kimliğimizin, değerlerimizin de bir aynasıdır.

Futbol bir oyunun ötesinde, hepimizi kenetleyen bir sevdadır. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı süreci boyunca dürüst duruşu, birleştirici tavrı, gençliğe tutkusu ve dürüstlüğüyle Hasan Sertoğlu önemli bir değer olmuştur.

Yeni dönemde de yine birlikteyiz. Umarım futbolumuz yalnızca Kıbrıs'ta değil dünyada hak ettiği yere ulaşacaktır. Hasan Sertoğlu'na desteğimiz tamdır.”

