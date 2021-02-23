banner583
banner590
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
15 0
Elis finallerde
Elis finallerde
28 0
 
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
23 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
43 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
30 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
108 0
banner529
banner570

Boupendza, Rusya yolcusu

banner476

Atakaş Hatayspor, Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın transferi için Rus ekibi Krasnodar’la anlaşmaya vardı

Boupendza, Rusya yolcusu
banner601
Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği 24 yaşındaki AaronBoupendza, Rusya Ligi'ne gidiyor. Rus ekibi Krasnodar ile AtakaşHatayspor yönetimi, Gabonlu golcünün transferi için el sıkıştı. 
Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile oyuncuları Boupendza'nın transferi için görüştüklerini dile getiren Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş,, "Dünden beri yönetici arkadaşlarımız, oyuncumuz AaronBoupendza'nın transferi için görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
KRASNODAR GENEL MÜDÜRÜ: "GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"
Krasnodar Genel Müdürü Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini aktardı. Khashig, kısa zamanda güzel haber vermek istediklerini sözlerine ekledi.
Toplantıya Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz, Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.
8 MİLYON EURO
Edinilen bilgiye göre Gabonlu oyuncu ile ilgili yapılan anlaşma şöyle;
-Bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödenecek
-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak
-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek
Performansıyle dikkatleri üzerine çeken Gabonlu Boupendza, geride kalan 26 haftada kaydettiği 18 golle Süper Lig'in en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor,
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.