Boupendza, Rusya yolcusu

Atakaş Hatayspor, Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın transferi için Rus ekibi Krasnodar’la anlaşmaya vardı

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği 24 yaşındaki AaronBoupendza, Rusya Ligi'ne gidiyor. Rus ekibi Krasnodar ile AtakaşHatayspor yönetimi, Gabonlu golcünün transferi için el sıkıştı.

Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile oyuncuları Boupendza'nın transferi için görüştüklerini dile getiren Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş,, "Dünden beri yönetici arkadaşlarımız, oyuncumuz AaronBoupendza'nın transferi için görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

KRASNODAR GENEL MÜDÜRÜ: "GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"

Krasnodar Genel Müdürü Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini aktardı. Khashig, kısa zamanda güzel haber vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz, Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.

8 MİLYON EURO

Edinilen bilgiye göre Gabonlu oyuncu ile ilgili yapılan anlaşma şöyle;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek

Performansıyle dikkatleri üzerine çeken Gabonlu Boupendza, geride kalan 26 haftada kaydettiği 18 golle Süper Lig'in en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor,

