Bostancı’da Girne, “ESİN”tisi

İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Birinci Ligde dün 27. Hafta maçında,Yalova,Girne Halk Evi’ni konuk etti.
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğluile Abdullah Genç hakem üçlüsünün yönettiği maçın playoff’ta iddialı olmak isteyen 2 takım Yalova ileGirne Halk Evi karşılaştı.
Büyük çekişme içerisinde geçen maçın son dakikasında golcüsü Esin Sonay’ın golüyle maçı 1-0 kazanan Girne Halk Evi 53 puana yükselip iddiasını artırırken, Yalova 46 puanda kaldı.