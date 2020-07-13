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Bostancı’da birlik beraberlik

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Bostancı Bağcıl ile Karşıyaka arasındaki maç 1-1 beraber tamamlanırken, Bostancı Bağcıl sıkıntıda kalmaya devam etti. Karşıyaka ise rahatladı

Bostancı’da birlik beraberlik
13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:32

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize edilen K-PET Birinci Ligde 28. hafta maçları dün oynandı.

Bostancı Bağcıl ile Karşıyaka arasında Bağcıl Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz, Mehmet Ekşici, Necmi Bulut hakem üçlüsünün yönettiği maç tempolu ve karşılıklı ataklarla geçti. Bostancı Bağcıl Justice ile penaltıdan, Karşıyaka ise Olgun ile gol bulunca maç 1-1 sona erdi. Bostancı Bağcıl’ın Aziz ile bulduğu gol iptal edilince ev sahibi ekip yoğun itirazlarda bulundu.

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