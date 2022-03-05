Bostancı, galibiyeti hatırladı

Bostancı Bağcıl ikinci devrenin ilk galibiyetini bire bir rakibi Çanakkale karşısında alırken, playout hattında puanlarını artırdı. Çanakkale ise ligde kalma umutlarını azalttı

Stadyum: Bostancı Bağcıl Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Halil Atlar, Ali Akçınar

B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Gökhan (78.Dk Sabri), BayramArıkhan (84.Dk Bayram Dağgül), Kemal, İlksen, Justice (88.Dk Muhammed), Serkan (84.Dk Kemal), Orhan, Azad, Doğukan

Çanakkale: İbrahim Arcanlı, Hakan Laçin, Ekrem (88.Dk Tugay), Mustafa Gök, Eren, Barın,Faruk (88.Dk Altay), Yekta,İzzet (61.Dk İmirze),Mustafa Oğur (76.Dk Çağdaş), Kaan

Goller: 51.Dk Serkan, 59,84 ve 86.Dk Orhan, 81.Dk Sabri (B.Bağcıl)



Niyazi ERGÜLEN

Birinci Ligde 21. Haftada alt sıraların önemli maçında Bostancı Bağcıl, renktaşı Çanakkale’yi farklı mağlup ederek önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bostancı Bağcıl ile Çanakkale arasındaki maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken, ikinci devrede Bostancı Bağcıl 3 gol buldu.

İkinci devreye hızlı başlayan Bostancı Bağcıl 51’de Serkan ile 1 – 0 öne geçti. Orhan Bay maça damga vuran futbolcu olurken, 59,84 ve 86’daki golleriyle hat trick yaptı. Deneyimli yıldız Sabri ise sonradan girdiği oyunda 81’de golünü atarak 5 – 0’lık galibiyete katkı koydu.

