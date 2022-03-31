Bostancı derbisinde düdük Kerem Eran’da

Aksa 1. Lig’in 25. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Ligin 25. Haftasında oynanacak olan birbirinden zor karşılaşmalarda üst klasman birçok hakemimiz görev alacak.

Haftanın derbi karşılaşmasında B.Bağcıl ile Yalova arasında oynanacak mücadeleyi deneyimli hakemlerimizden Kerem Eran yönetecek.

Lig lideri Çetinkaya’nın Mormenekşe ile oynayacağı karşılaşmada ise Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.



Aksa 1. Lig 25. Hafta maç programı ve hakemleri:

2 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Düzkaya (Ali Özer)

15.30 Cihangir Stadı’nda Çetinkaya-Mormenekşe (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Maraş (Hüseyin Özkan)

3 Nisan 2022, Pazar

15.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Yalova (Kerem Eran)

15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-G.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Görneç (Ömer Doğru)

15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-İncirli (Fehim Dayı)

15.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-ChinaB.G.Gücü (Turgay Misk)



