Boşnak gollerini, GG için atacak

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü’nde (GG), Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu transferlere devam ediyor.
Gençlik Gücü, K-PET Birinci Ligde gol kralı olan Özgür Ongun’un yanına bir başka K-PET Birinci Lig gol kralı olan İrfan Boşnak’ı transfer ederek, forvet hattını, gol krallarına emanet etti.
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