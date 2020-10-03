Borazancı, Mehmetçik ile flörtte

Özmen Borazancı, BTM İkinci Ligde geçirdiği başarılı sezon sonrasında transfer teklifleri almaya başladı.
Özellikle BTM Birinci Lig ekiplerinden Mehmetçik'in ciddi şekilde ilgilendiği Özmen Borazancı, kısa süre içerisinde son kararını verecek.
Çanakkale forması altında yıllarca başarıyla mücadele eden sol kanat ve stoper oyuncusu Özmen Borazancı, son olarak Ergazi'de forma giydi.
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