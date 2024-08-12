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Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer bugün sona eriyor..!

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Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer bugün sona eriyor..!
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde bugün (12.08.2024) Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer sona eriyor. Buna göre AKSA Liglerinde yer alan kulüpler bonservisli olarak kadrosuna katacakları oyuncuların yanı sıra Serbest Transfer Hakkı bulunan Süper Lig ve 1.Lig oyuncuları ile BTM Liglerinden serbest kalma bedeli yatırarak kadrolarına katacakları oyuncular için bugün işlemlerini tamamlamak zorunda olacak.
 
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