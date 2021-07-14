Bolkan: Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli

Mehmet Bolkan, “Hazırlık maçı da olsa kazanmak, kazanmaktır. 2,5 yıldır futbol oynamayan Ertaç’ın golüyle maçı kazanmak daha da önemlidir.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan, 2021 – 2022 sezonuna yönelik antrenmanlar ve hazırlıklarını sürdürüyor.

Küçük Kaymaklı ile oynadıkları hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Mehmet Bolkan, şunları söyledi:

“Şht Hüseyin Ruso Stadında 1,5 yıl sonra maç oynandı. Bu maçı da bizim çocuklarımızın kazanması önemlidir.

Hazırlık maçı da olsa kazanmak,kazanmaktır. 2,5 yıldır futbol oynamayan Ertaç’ın golüyle maçı kazanmak daha da önemlidir. Ertaç’ın gol atması çok çok önemlidir.

Artık her gün antrenman yapacağız. Cuma günü Lefke ile bir hazırlık maçı yapacağız. Bayramda da sadece 1 gün dinleneceğiz. Bayramdan sonraki Cumartesi günü ise Göçmenköy ile Göçmenköy’de bir hazırlık maçı yapacağız.”

