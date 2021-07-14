banner583
banner676
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
6 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
317 0
 
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
12 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
181 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.5B 0
53 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
banner661
banner682

Bolkan: Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli

banner476

Mehmet Bolkan, “Hazırlık maçı da olsa kazanmak, kazanmaktır. 2,5 yıldır futbol oynamayan Ertaç’ın golüyle maçı kazanmak daha da önemlidir.” açıklamasını yaptı

banner666
Bolkan: Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli
Necati KÜLAHLILAR
Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan, 2021 – 2022 sezonuna yönelik antrenmanlar ve hazırlıklarını sürdürüyor.
Küçük Kaymaklı ile oynadıkları hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Mehmet Bolkan, şunları söyledi:
“Şht Hüseyin Ruso Stadında 1,5 yıl sonra maç oynandı. Bu maçı da bizim çocuklarımızın kazanması önemlidir.
Hazırlık maçı da olsa kazanmak,kazanmaktır. 2,5 yıldır futbol oynamayan Ertaç’ın golüyle maçı kazanmak daha da önemlidir. Ertaç’ın gol atması çok çok önemlidir.
Artık her gün antrenman yapacağız. Cuma günü Lefke ile bir hazırlık maçı yapacağız. Bayramda da sadece 1 gün dinleneceğiz. Bayramdan sonraki Cumartesi günü ise Göçmenköy ile Göçmenköy’de bir hazırlık maçı yapacağız.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.