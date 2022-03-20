Bölge derbisinde kardeş payı yaptılar

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Hakan Gök, Özal Çağlayan
Esentepe: Onur, Okan, Şenol, Emre, Eser, Mahmut, İsmet, Hüseyin Deynekli, İlyas, Salih, Devran
Düzkaya: Ali, Uğur, Arif, Salih, Yağış, Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Bilal, Hasan, Boran
Goller: Dk 28-47 Eser Kan (Esentepe) Dk 8 Hüseyin Türk Dk.14 Yağış Gençay (Düzkaya)
Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Aksa 1. Lig maçında konuk Düzkaya 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Esentepe oyunu bırakmayarak beraberliği yakaladı.
Konuk takım Düzkaya maça etkili başladı ve ilk 14 dakikada Hüseyin ve Yağış ile 2 farklı öne geçti. Maçın etkili ismi Eser 28 de farkı 1 e indirdi ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım Eser ile eşitlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Esentepe 33 Düzkaya 32 puana yükseldi.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|23
|15
|4
|4
|56
|20
|36
|49
|2.
|Miracle Değirmenlik SK
|23
|15
|3
|5
|45
|27
|18
|48
|3.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|23
|14
|3
|6
|43
|25
|18
|45
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|23
|12
|5
|6
|28
|20
|8
|41
|5.
|Karşıyaka ASK
|23
|11
|7
|5
|47
|28
|19
|40
|6.
|SFC Dörtyol SK
|23
|11
|6
|6
|57
|34
|23
|39
|7.
|Mormenekşe GBSK
|23
|8
|11
|4
|27
|27
|0
|35
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|23
|8
|10
|5
|33
|30
|3
|34
|9.
|Esentepe KKSK
|23
|9
|6
|8
|42
|36
|6
|33
|10.
|Düzkaya KOSK
|23
|9
|5
|9
|28
|31
|-3
|32
|11.
|Maraş GSK
|23
|8
|5
|10
|34
|43
|-9
|29
|12.
|İncirli SK
|23
|6
|5
|12
|29
|45
|-16
|23
|13.
|Yalova SK
|23
|4
|8
|11
|27
|42
|-15
|20
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|23
|5
|5
|13
|20
|38
|-18
|20
|15.
|Çanakkale TSK
|23
|2
|4
|17
|35
|61
|-26
|10
|16.
|Görneç KSK
|23
|1
|5
|17
|14
|58
|-44
|8