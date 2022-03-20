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Bölge derbisinde kardeş payı yaptılar

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Aksa 1. Lig’in Girne bölgesi derbisinde Esentepe ile Çatalköy’e sahdan 2-2 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar

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Bölge derbisinde kardeş payı yaptılar
Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Hakan Gök, Özal Çağlayan
Esentepe: Onur, Okan, Şenol, Emre, Eser, Mahmut, İsmet, Hüseyin Deynekli, İlyas, Salih, Devran
Düzkaya: Ali, Uğur, Arif, Salih, Yağış, Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Bilal, Hasan, Boran
Goller: Dk 28-47 Eser Kan (Esentepe) Dk 8 Hüseyin Türk Dk.14 Yağış Gençay (Düzkaya)
 
Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Aksa 1. Lig maçında konuk Düzkaya 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Esentepe oyunu bırakmayarak beraberliği yakaladı.
Konuk takım Düzkaya maça etkili başladı ve ilk 14 dakikada Hüseyin ve Yağış ile 2 farklı öne geçti. Maçın etkili ismi Eser 28 de farkı 1 e indirdi ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım Eser ile eşitlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Esentepe 33 Düzkaya 32 puana yükseldi.
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 23 15 4 4 56 20 36 49
2. Miracle Değirmenlik SK 23 15 3 5 45 27 18 48
3. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 23 14 3 6 43 25 18 45
4. L. Gençler Birliği SK 23 12 5 6 28 20 8 41
5. Karşıyaka ASK 23 11 7 5 47 28 19 40
6. SFC Dörtyol SK 23 11 6 6 57 34 23 39
7. Mormenekşe GBSK 23 8 11 4 27 27 0 35
8. Yeniboğaziçi DSK 23 8 10 5 33 30 3 34
9. Esentepe KKSK 23 9 6 8 42 36 6 33
10. Düzkaya KOSK 23 9 5 9 28 31 -3 32
11. Maraş GSK 23 8 5 10 34 43 -9 29
12. İncirli SK 23 6 5 12 29 45 -16 23
13. Yalova SK 23 4 8 11 27 42 -15 20
14. Bostancı Bağcıl SK 23 5 5 13 20 38 -18 20
15. Çanakkale TSK 23 2 4 17 35 61 -26 10
16. Görneç KSK 23 1 5 17 14 58 -44 8
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