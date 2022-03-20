Bölge derbisinde kardeş payı yaptılar

Aksa 1. Lig’in Girne bölgesi derbisinde Esentepe ile Çatalköy’e sahdan 2-2 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar

Stad: Esentepe Erdal Barut StadıHakemler: İsfendiyar Açıksöz, Hakan Gök, Özal ÇağlayanEsentepe: Onur, Okan, Şenol, Emre, Eser, Mahmut, İsmet, Hüseyin Deynekli, İlyas, Salih, DevranDüzkaya: Ali, Uğur, Arif, Salih, Yağış, Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Bilal, Hasan, BoranGoller: Dk 28-47 Eser Kan (Esentepe) Dk 8 Hüseyin Türk Dk.14 Yağış Gençay (Düzkaya)Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Aksa 1. Lig maçında konuk Düzkaya 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Esentepe oyunu bırakmayarak beraberliği yakaladı.Konuk takım Düzkaya maça etkili başladı ve ilk 14 dakikada Hüseyin ve Yağış ile 2 farklı öne geçti. Maçın etkili ismi Eser 28 de farkı 1 e indirdi ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım Eser ile eşitlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Esentepe 33 Düzkaya 32 puana yükseldi.