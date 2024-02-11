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Bölge derbisinde gülen Düzkaya oldu

Bölge derbisinde Esentepe 1 – 0 öne geçtiği karşılaşmada Düzkaya’ya 3 – 1 mağlup olarak ikinci devredeki düşüşünü sürdürdü

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Bölge derbisinde gülen Düzkaya oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 18. Hafta maçında
Düzkaya, Esentepe’yi konuk etti.
Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği bölge derbisinde ilk devre etkili olan taraf Esentepe idi. Esentepe 31’de Efe Çopur’un golüyle öne geçerken, Düzkaya ilk devrenin son bölümünde baskısını artırırken, 45’te Uğur’un ortasında Emre Bayırlı’nın kafasıyla ile 1 – 1’i yakaladı.
İkinci devreye etkili başlayan Düzkaya’da Ümit Genç kafayla takımını öne geçirdi. 2 – 1
72’de penaltı vuruşu kazanan Düzkaya’da savunmada başarılı oynayan Serkan Zeyin gole çevirdi. 3 – 1 Bu golden sonra Esentepe tribünleri ve Serkan Zeyin arasında gerginlik yaşanırken, taraftarlar arasında da tansiyon yükseldi. Düzkaya maçı 3 – 1 önde tamamladı.
 
Foto: Richard BEALE
 
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