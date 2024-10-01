Bol gollü maçlar

AKSA SÜPER LİG 2. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 2. Haftası pazartesi günü oynanan Gençlik Gücü – Yenicami maçıyla tamamlanırken, bu maçı da farklı kazanan Gençlik Gücü 2. Haftanın da lideri oldu.Süper Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan sadece 3 takım ikinci haftayı da galibiyetle kapatırken 5 takım ise mağlubiyetle tanıştı, 4 takım ise ilk galibiyetlerini aldılar.Haftanın sürpriz sonucunu Yeşilova deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3 – 2 galip ayrılan T.H. Dumlupınar takımı elde etti.Ligde 2. Haftada oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar, 2 tanesini ise deplasman takımları kazanırken, 1 maç ise beraberlikle tamamlandı.Çetinkaya ile Göçmenköy sezonun ilk beraberliğini alarak birer puanla haftayı kapatırlarken, Gönyeli ile Karşıyaka henüz puanla tanışamadı.Oynanan 8 maçta kale ağları 34 kez havalanırken, maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkarak, geçtiğimiz haftaki 3 gol ortalamasını da geride bırakarak bu sezonun gollü geçeceğini ortaya koydu. Atılan 34 golün 20 tanesini geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada da yabancı futbolcular atarken, 14 golü ise yerli futbolcular kaydetti. Haftanın en golcü futbolcusu 2 gol atan Çetinkaya’nın orta sahasındaki dinamosu Moussa Traore oldu. Süper Ligin son 2 sezonunun gol kralı Cihangir’den Muhittin Tümbül ise bu sezon henüz gol orucunu bozamadı.Ligde gol krallığı yarışında Gençlik Gücü’nden Oumar Diouf, Çetinkaya’yadan Moussa Traore ve Lefke’den Christopher Forumy 3’er golle ilk üç sırayı paylaşıyorlar.Süper Ligin ikinci haftasında da kartlar havada uçuştu. 8 maçın tümünde de kart gösterilirken, 60 sarı kart 3 tane de kırmızı kart çıktı.Aksa Süper Ligin ilk haftasında konuk olduğu Dumlupınar takımını farklı yenen C. B. Gençlik Gücü, 2. Haftada ise ezeli rakibi Yenicami’yi yine farklı mağlup ederek liderliği averajla sürdürürken, oynadığı futbol ile takdir toplamaya devam ediyorLigin 2. Haftasında konuk olduğu Gönyeli karşısında 2 – 0 geriye düşen Doğan T. Birliği takımını ikinci yarıda oyuna girerek, hem gol hem de asist yaparak takımı ateşleyen futbolcu ve galibiyette büyük pay sahibi olan selim Saygı olurken, haftanın da futbolcusu olmayı hak etti.İlk haftayı evinde mağlubiyetle kapatan Dumlupınar takımının başarılı teknik direktörü Evren Bahtıkara konuk olduğu Yeşilova deplasmanında yaptığı yerinde oyuncu değişiklikleri ve oyundaki hamleleriyle galibiyetin mimarı olarak haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.Ligin 2. Haftasında Mağusa T. Gücü ile Karşıyaka arasında oynanan zorlu mücadelede doğru düdükler, pozisyonlara yakınlığı ve az kart göstererek iyi bir maç yöneten Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.Hasan Piro(M. Değirmenlik), Abdullah Erol(Mesarya), Berk Büyükkal(T. H Dumlupınar), Moussa Traore (Çetinkaya)Kemal(Gençlik Gücü), Selçuk (Cihangir), Halil Uçar(Değirmenlik), Necati (Gençlik Gücü), Emre Kuvvetlişahin(MTG), Sercan(Cihangir), Arif (Gençlik Gücü), Billy Michel(Doğan T. B), Semih(Değirmenlik), Djabi(Çetinkaya), Diouf(Gençlik Gücü)AKSA Süper Lig 2. Hafta sonuçlarıÇetinkaya – Göçmenköy: 3 – 3Mağusa T. Gücü – Karşıyaka: 4 – 0Gönyeli – Doğan T. Birliği: 2 – 4A.Yeşilova – T.H. Dumlupınar: 2 – 3Cihangir – Lefke: 2 – 1Mesarya – G. Birliği: 3 – 1M. Değirmenlik – Esentepe: 1 – 0C. B. Gençlik Gücü – Yenicami: 4 – 1AKSA Süper Lig 3. Hafta maç programı:T. H. Dumlupınar – Mağusa T. GücüEsentepe – China B. Gençlik GücüGöçmenköy – MesaryaKarşıyaka – ÇetinkayaYenicami – A. YeşilovaGönyeli – CihangirGençler Birliği – LefkeDoğan T. Birliği – M. Değirmenlik