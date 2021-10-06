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Boğaziçi’ne, Şensal Yapı katkısı

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Boğaziçi’ne, Şensal Yapı katkısı
AKSA Süper Lig kulüplerinden Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş’ın direktörlüğünü yaptığı Şensal Yapı Market, BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi’ne katkıda bulundu.
Şensal Yapı Market, Boğaziçi kulübünün faaliyete geçirdiği alt yapı okuluna forma sponsorluğunda bulundu. Boğaziçili çocuklar, Boğaziçi Halı Sahasında yapılan antrenmanlarda Şensal Yapı Market’in yaptırdığı formaları giyiyorlar.
 
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