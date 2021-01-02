Boğaziçi’nden İbrahim Gadır’a vefa

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübünde Serkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu, anlamlı bir icraat gerçekleştirdi.

İbrahim Gadır’ın ismi kulübün sahasına verilirken, Boğaziçi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Spor Kulübüne yıllarca emek veren alın teri dökenİbrahim Gadır’ın ismi futbol sahamıza verilmiştir.

İbrahim Gadır’ınAllah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.Boğaziçi Spor Kulübü ve köyümüz için yaptıklarınızı asla unutmayacağız.

Bugünden itibaren bizim için çok değerli isimlerinizi sahalarımıza vererek isimlerinizi ölümsüzleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”



