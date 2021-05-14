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Boğaziçi’nde kazanan dostluk

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Boğaziçi’nde kazanan dostluk
BTM 2. Lig kulüplerinin futbol alt yapılarına yatırımları devam ediyor. Bu kulüplerden olan Boğaziçi Spor Kulübü ile Karadeniz 61 Spor Kulübü alt yapı takımları geçtiğimiz hafta dostluk maçı oynadılar.
Boğaziçi halı sahasında oynanan maç büyük çekişme içerisinde ancak centilmence geçerken, kazanan dostluk oldu. Her 2 takımın yıldız adayı futbolcuları da pandemi süreci yasakları sonrasında futbola kavuşmanın hırsıyla başarılı bir futbol oynadılar.
 
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