banner583
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
9 0
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
29 0
 
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
405 0
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
26 0
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
205 0
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
20 0
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
59 0
banner661
banner570

Boğaziçi’nde ilk etkinlik yemekli toplantı

banner476

Yeni Boğaziçi’nde yeni sezona yönelik hazırlıklar sürerken, Mehmet Fahlı̇oğluları başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı ve teknik heyeti akşam yemeğinde buluşturdu

banner666
Boğaziçi’nde ilk etkinlik yemekli toplantı
K-PET Birinci Ligin yeni kulüplerinden Yeni Boğaziçi’nde yeni sezona yönelik hazırlıklar sürerken, Mehmet Fahlı̇oğluları başkanlığındaki yönetim kurulu, takımıve teknik heyeti akşam yemeğinde buluşturdu.
Başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcular,Yeni Boğaziçi belediye başkanı Mustafa Zurnacıların katkılarıyla düzenlenen toplantılı akşam yemekli toplantıda biraraya gelerek hasret giderdiler.
Başkan Mehmet Fahlı̇oğluları’nın gecede yaptığı konuşma şöyle:
“Herkes gibi biz de futbolu çok özledik. En erken zamanda sağlıklı bir şekilde sahalara dönmeyi umut ediyorum. Federasyon seçiminin ardından futbol için öngörülen takvime göre önümüzdeki hafta bir plan hazırladık.”
Teknik direktör Eralp Şerı̇foğlu’nun gecede yaptığı konuşma şöyle:
“Geceden memnuniyeti duydum. Takımın büyük bir çoğunluğunun birbirini tanıdığını biliyorum. Lige hazırlanmak için gayet yeterli süremiz de vardır.Futbolsuz geçen bir yılın ardından tüm futbolcuların daha motive bir şekilde sahalara dönmesi gereknektedir.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.