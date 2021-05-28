Boğaziçi’nde ilk etkinlik yemekli toplantı

Yeni Boğaziçi’nde yeni sezona yönelik hazırlıklar sürerken, Mehmet Fahlı̇oğluları başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı ve teknik heyeti akşam yemeğinde buluşturdu

K-PET Birinci Ligin yeni kulüplerinden Yeni Boğaziçi’nde yeni sezona yönelik hazırlıklar sürerken, Mehmet Fahlı̇oğluları başkanlığındaki yönetim kurulu, takımıve teknik heyeti akşam yemeğinde buluşturdu.

Başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcular,Yeni Boğaziçi belediye başkanı Mustafa Zurnacıların katkılarıyla düzenlenen toplantılı akşam yemekli toplantıda biraraya gelerek hasret giderdiler.

Başkan Mehmet Fahlı̇oğluları’nın gecede yaptığı konuşma şöyle:

“Herkes gibi biz de futbolu çok özledik. En erken zamanda sağlıklı bir şekilde sahalara dönmeyi umut ediyorum. Federasyon seçiminin ardından futbol için öngörülen takvime göre önümüzdeki hafta bir plan hazırladık.”

Teknik direktör Eralp Şerı̇foğlu’nun gecede yaptığı konuşma şöyle:

“Geceden memnuniyeti duydum. Takımın büyük bir çoğunluğunun birbirini tanıdığını biliyorum. Lige hazırlanmak için gayet yeterli süremiz de vardır.Futbolsuz geçen bir yılın ardından tüm futbolcuların daha motive bir şekilde sahalara dönmesi gereknektedir.”

