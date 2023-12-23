Boğaziçi ohh, Kaymaklı off çekti

Stadyum: K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Emre Çevikdal
K.Kaymaklı:Raif, Hasan Çakır(75.Dk Yaşar), Bahadır, Gökhan, Halil, Billy(75.Dk Yağış), Muhammet(57.Dk Emre), Arda, Rifat(46.Dk Alp), Alpay(90+2.Dk Tuğrul), Felix
Yeniboğaziçi:Ersoy, Berat, Ali Çelik, Fevzi, Mevlüt(10.Dk Eray), Tufan, Berkem, AhmetKuşaf(72.Dk Kenan), Ramadan, Turgut(90+3.Dk Hüseyin), Mehmet Göçben
Goller: 9 ve 23.Dk Billy(K.Kaymaklı)-19 ve 85.Dk Fevzi, 37.Dk Ramadan, 67.Dk Turgut,(Yeniboğaziçi)
Süper Ligin 14. Haftasında Küçük Kaymaklı,Yeniboğaziçi’niK.KaymaklıŞht.HüseyinRuso Stadında konuk etti.
9.Dk: K.Kaymaklı atağında Muhammet sağdan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Billy kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-0 Yeniboğaziçi
19.Dk: Yeniboğaziçi’nin Turgut’a yapılan hareket sonrasında sol kanatta kazandığı frikiği kullanan Ramadan topu arka direğe kesti ve kaleci Raif’in boşa çıkması sonrasında arka direkte Fevzi vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.K.Kaymaklı 1-1 Yeniboğaziçi
21.Dk: K.Kaymaklı atağında Billy ile verkaç yaparak ceza alanına giren Felix kaleci Ersoy’dan sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Yeniboğaziçi
23.Dk: K.Kaymaklı atağında Halil Turan sağdan topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Ersoy’dan seken topa arka direkte Billy vurdu ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-1 Yeniboğaziçi
37.Dk: Yeniboğaziçi atağında Ramadan ceza alanı dışından etkili bir şutla kaleci Raif’i mağlup etti ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-2 Yeniboğaziçi
62.Dk : Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın pasıyla Mehmet Göçben sağ çaprazdan ceza alanına yöneldi ve topu içeriye kesti ancak kale ağzında kimse topa dokunamayınca top dışarıya gitti.
67.Dk: Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın pasıyla sağdan hareketlenen Ali sağdan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Turgut vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-3 Yeniboğaziçi
85.Dk : Yeniboğaziçi’nde kazanılan frikikte Ramadan topu ceza alanına ortaladı. Mehmet Göçben’in kafayla indirdiği topa Fevzi vurdu ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-4 Yeniboğaziçi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.