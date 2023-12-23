Boğaziçi ohh, Kaymaklı off çekti

Süper Lig’de düşme potası içindeki Yeniboğaziçi konuk olduğu play-out hattı içindeki K.Kaymaklı karşısında 3 – 1 geriye düşmesine karşın ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrılarak üst üste 2. galibiyetini alırken, K.Kaymaklı kötü gidişatını sürdürdü

K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Kerem Eran, Hakan Gök, Emre ÇevikdalRaif, Hasan Çakır(75.Dk Yaşar), Bahadır, Gökhan, Halil, Billy(75.Dk Yağış), Muhammet(57.Dk Emre), Arda, Rifat(46.Dk Alp), Alpay(90+2.Dk Tuğrul), Felix:Ersoy, Berat, Ali Çelik, Fevzi, Mevlüt(10.Dk Eray), Tufan, Berkem, AhmetKuşaf(72.Dk Kenan), Ramadan, Turgut(90+3.Dk Hüseyin), Mehmet Göçben9 ve 23.Dk Billy(K.Kaymaklı)-19 ve 85.Dk Fevzi, 37.Dk Ramadan, 67.Dk Turgut,(Yeniboğaziçi)Süper Ligin 14. Haftasında Küçük Kaymaklı,Yeniboğaziçi’niK.KaymaklıŞht.HüseyinRuso Stadında konuk etti.9.Dk: K.Kaymaklı atağında Muhammet sağdan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Billy kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-0 Yeniboğaziçi19.Dk: Yeniboğaziçi’nin Turgut’a yapılan hareket sonrasında sol kanatta kazandığı frikiği kullanan Ramadan topu arka direğe kesti ve kaleci Raif’in boşa çıkması sonrasında arka direkte Fevzi vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.K.Kaymaklı 1-1 Yeniboğaziçi21.Dk: K.Kaymaklı atağında Billy ile verkaç yaparak ceza alanına giren Felix kaleci Ersoy’dan sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Yeniboğaziçi23.Dk: K.Kaymaklı atağında Halil Turan sağdan topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Ersoy’dan seken topa arka direkte Billy vurdu ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-1 Yeniboğaziçi37.Dk: Yeniboğaziçi atağında Ramadan ceza alanı dışından etkili bir şutla kaleci Raif’i mağlup etti ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-2 Yeniboğaziçi62.Dk : Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın pasıyla Mehmet Göçben sağ çaprazdan ceza alanına yöneldi ve topu içeriye kesti ancak kale ağzında kimse topa dokunamayınca top dışarıya gitti.67.Dk: Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın pasıyla sağdan hareketlenen Ali sağdan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Turgut vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-3 Yeniboğaziçi85.Dk : Yeniboğaziçi’nde kazanılan frikikte Ramadan topu ceza alanına ortaladı. Mehmet Göçben’in kafayla indirdiği topa Fevzi vurdu ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-4 Yeniboğaziçi.