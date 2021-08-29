Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor

Futbolda takımlarının 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kala yoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.

Osman Ergün Mehmet Stadında, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında AKSA U20 Birinci Lig ekipleri Yeni Boğaziçi ile Dörtyol karşı karşıya geldiler.

Hazırlık maçlarında aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Çetinkaya, Gençlerbirliği, Cihangir ve Çanakkale U20 Takımlarını mağlup edenYeni Boğaziçi U20 Takımı, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

5’te 5 yapan Yeni Boğaziçi U20 Takımı, Dörtyol U20 Takımını 4-1 mağlup etti.Yeni Boğaziçi U20 Takımının gollerini Hüseyin Şeref (2) ve İsmail Köseoğlu (2) attı.



