Boğaziçi, dört çeker

İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Boğaziçi ile Royal Sun Ötüken arasında oynanan maçta Boğaziçi sahdan 4 – 1 galip ayrılarak gruptaki iddiasını ortaya koydu

İktisatbank BTM 2. Lig ikinci hafta karşılaşmaları dün oynanan maçlarla başladı.

BTM 2. Lig 10. Grup mücadelesinde Boğaziçi ile Royal Sun Ötüken arasında oynanan maçın galibi 4 – 1’lik skorla Boğaziçi oldu.

Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mehmet Volkan Çelik’in yaptığı zorlu karşılaşmada ev sahibi Boğaziçi takımı ilk devrede Tugay’ın iki ve Emrecan’ın golleriyle soyunma odasına 3 – 0 önde gitti.

İkinci devrede oyun dengeli giderken son bölümde Ötüken bulduğu golle skor 3 – 1 olmasına karşın uzatma dakikalarında Boğaziçi’nin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Ertan maçın skorunu belirledi. 4 -1

Bu galibiyetle Boğaziçi puanını 4 yaparken, Ötüken 1 puanda kaldı.



