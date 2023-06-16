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Boğaziçi, dört çeker

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İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Boğaziçi ile Royal Sun Ötüken arasında oynanan maçta Boğaziçi sahdan 4 – 1 galip ayrılarak gruptaki iddiasını ortaya koydu

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Boğaziçi, dört çeker
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İktisatbank BTM 2. Lig ikinci hafta karşılaşmaları dün oynanan maçlarla başladı.
BTM 2. Lig 10. Grup mücadelesinde Boğaziçi ile Royal Sun Ötüken arasında oynanan maçın galibi 4 – 1’lik skorla Boğaziçi oldu.
Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mehmet Volkan Çelik’in yaptığı zorlu karşılaşmada ev sahibi Boğaziçi takımı ilk devrede Tugay’ın iki ve Emrecan’ın golleriyle soyunma odasına 3 – 0 önde gitti.
İkinci devrede oyun dengeli giderken son bölümde Ötüken bulduğu golle skor 3 – 1 olmasına karşın uzatma dakikalarında Boğaziçi’nin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Ertan maçın skorunu belirledi. 4 -1
Bu galibiyetle Boğaziçi puanını 4 yaparken, Ötüken 1 puanda kaldı.
 
 
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