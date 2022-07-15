banner762
banner815
Covid belirtileri güncellendi
Covid belirtileri güncellendi
72 0
Kum zambakları yok oluyor
Kum zambakları yok oluyor
24 0
 
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
55 0
Göçmenköy’de 4 imza birden
Göçmenköy’de 4 imza birden
131 0
Hem serin hem şifa kaynağı
Hem serin hem şifa kaynağı
48 0
Nereye gidiyoruz?
Nereye gidiyoruz?
41 0
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
33 0
banner797

Boğaziçi, Civisil’i bozguna uğrattı

banner476

BTM 2. Lig 6. Grup lideri SFC Boğaziçi konuk olduğu A. Civisil’i 8-0 mağlup ederek adeta rakibini bozguna uğrattı

banner825
Boğaziçi, Civisil’i bozguna uğrattı
İktisatbank BTM 2. Lig maçları 1 haftalık bir aradan sonra dün oynanan maçlarla başlarken, 6. Grup maçında SFC Boğaziçi konuk olduğu A. Civisil takımı 8-0 mağlup ederek adeta dağıttı.
Haftaya lider olarak başlayan SFC Boğaziçi takımı Geçitkale Stadı’nda karşılaştığı A. Civisil karşısında ilk devreyi Abdurrahman’ın 2 golüve Ümit’in golüyle 3-0 önde kapattı. İkinci devrede de oyunun tek hakimi olan SFC Boğaziçi Ertan, Tanju, Osman, Tugay ve Batuhan’ın golleriyle sahadan 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.