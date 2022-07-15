Boğaziçi, Civisil’i bozguna uğrattı

İktisatbank BTM 2. Lig maçları 1 haftalık bir aradan sonra dün oynanan maçlarla başlarken, 6. Grup maçında SFC Boğaziçi konuk olduğu A. Civisil takımı 8-0 mağlup ederek adeta dağıttı.
Haftaya lider olarak başlayan SFC Boğaziçi takımı Geçitkale Stadı’nda karşılaştığı A. Civisil karşısında ilk devreyi Abdurrahman’ın 2 golüve Ümit’in golüyle 3-0 önde kapattı. İkinci devrede de oyunun tek hakimi olan SFC Boğaziçi Ertan, Tanju, Osman, Tugay ve Batuhan’ın golleriyle sahadan 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
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