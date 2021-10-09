Boğaziçi, Çanakkale’yi Oyun'la geçti

AKSA Birinci Ligde Çanakkale ile Yeni Boğaziçi arasında Muharrem Döveç Stadında oynanan maçta kazanan Yeni Boğaziçi oldu.
Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçın 3 golü de ilk devrede atıldı. Yeni Boğaziçi’nin gollerini 7 ve 43’te Oytun Çorba atarken, Çanakkale’nin golü 37’de Hasan Kurt’tan geldi.Çanakkale’den Kader Güner, 85’te kırmızı kart gördü.
Yeni Boğaziçi bu galibiyetle puanını 7 yaparken, Çanakkale dördüncü maçından da puansız ayrılıp son sırada kaldı.
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