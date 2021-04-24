Boğaziçi alt yapısı çalışıyor

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi’nde Serkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu kulübe tesisleşme adına yatırımlar yaparken, futbolcu alt yapısına da önem veriliyor.
Yıllar sonra faaliyete geçen Boğaziçi alt yapısı,Bakanlar Kurulu tarafından verilen antrenmanlarına başladı. Boğaziçi halı sahasında yapılan antrenmanlara büyük ilgi gösteren alt yapı futbolcuları hırslı bir şekilde çalışıyorlar.
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