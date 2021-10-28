Boğaz sıkmanın cezası 4 maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

“Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Binatlı YSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, yedek kulübesinden oyun alanına girip rakibin boğazını sıktığı raporlardan tespit edilen Binatlı futbolcusu Hasan Kaya’ya, 4 resmi maçtan men cezası verildi.”

