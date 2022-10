Boğaz rüzgarı Karşıyaka’yı çarptı

Yeniboğaziçi konuk ettiği Karşıyaka’yı golcüsü Turgut Kaçar’ın 3 gol bir asist yaptığı maçta 4 -2 mağlup ederek Karşıyaka’nın çıkışına dur dedi

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün StadıHakemler: Ferhat Tuna, Emre AkkagünYeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş, Burçin, Ali Özay, Barış, Hüseyin(Hasan), Zübeyir(Ahmet Yalçın), Ahmet Kuşaf(Can), Yıldıray, Doğan(Serhat), Turgut.Miracle Karşıyaka: Seyit, Talat, Ertuğ, Mustafa Avcı, Abdullah(Ali Özbahar), Muhammed Ali, Ahmet Can, Sezer(Furkan), Cemal(Yiğit), İlyas.Goller: Dk. 50 Doğan, Dk 65, 90 ve 90+6 Turgut(Yeniboğaziçi) Dk. 48 İlyas, Dk. 76 Ahmet CanK.Kart: Dk. 80 Talat(Karşıyaka)İbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 6. Haftasının önemli karşılaşmasında Yeniboğaziçi konuk ettiği Süper Lig hedefindeki Karşıyaka’yı 4-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.Karşıyaka takımının maç boyunca birçok pozisyonda penaltı beklediği karşılaşmada son dakikalarda bulduğu bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken her iki takımda pozisyon üretemediler.İkinci devreye hızlı başlayan Karşıyaka oldu.Dk.47 Karşıyaka atağında sağ kanatta topla buluşan İlyas tıpla birlikte Yeniboğaziçi ceza alanı girerek ortasında arka direkte topla buluşan Cemal Yaşinses müsait pozisyonda topu dışarı attı.Dk. 48 Yeniboğaziçi defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Can topu bekletmeden penaltı noktası üzerinde bulunan İlyas'a bıraktı. İlyas'ta plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1Dk. 50Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ahmet güzel bir ara pasıyla topu Turgut'a bıraktı. Turgut'a müsait pozisyonda bulunan Doğan'a bıraktı. Doğan'da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1Dk. 55 Yeniboğaziçi'nin kullandığı korner atışında iyi yükselen Ahmet Arıtaş'ın kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.Dk. 65 Orta alanda topla buluşan Yıldıray'ın Karşıyaka defansının arkasına attığı topla buluşan Zübeyir kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Seyit topu son anda parmaklarının ucuyla çıkardı. Dönen topla buluşan Turgut topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.Dk.76 Karşıyaka atağında Abdullah’ın yaptığı ortada Yeniboğaziçi defansından seken topla buluşan Ahmet Can güzel bir şutla topu ağlara gönderdi. 2 -2Dk. 80 Ani gelişen Yeniboğaziçi atağında defans arkasına atılan topla buluşan Yıldıray son adam Talat tarafından düşürüldü. Hakem Ferhat Tuna direk kırmızı kartla Talat’ı oyun dışına gönderdi.Dk. 90 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Serhat hızla Karşıyaka ceza sahasına girerek ortasında altı pas üzerinde topa ayak koyan Turgut topu ağlarla buluşturdu.3-2Dk.90 +6 Yine hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Yıldıray'ın ceza sahasına girerken yaptığı ortada topa ayak koyan yine Turgut oldu ve topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi. 4-2.