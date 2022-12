Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor

Birinci Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Yeniboğaziçi konuk ettiği Lapta karşısında Ali Özay ile Turgut Kaçar’ın golleriyle 2 -0 kazanmasını bildi

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sertan Alkın, Hakan Gök.

Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş, Ali Özay, Barış, Çağrı, Zübeyir, Hasan, Ahmet Kuşaf (Serhat), Ramadan(Hüseyin), Doğan(Mehmet Çağakan), Turgut(Burçin)

Lapta: Okyanus(Ersenal),Ahmet Sezer, Necip, Tarkan(Tuğberk), Süleyman, Mustafa(Hasan), Göksel(Samet), İsmail, Berkay(Batuhan), Selçuk, Enes

Gol: Dk. 32 Ali Özay, Dk. 73 Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi)



Aksa 1. Lig’in 14. Haftasında üst sıraları hedefleyen Yeniboğaziçi konuk ettiği orta sıralardaki Lapta’yı her iki devrede bulduğu gollerle 2 – mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Maça her iki takım da kontrollü başlarken ilk yarım saatte pozisyon üretmekte zorlandılar.

Dk. 32 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta Ramadan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ali Özay güzel bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlarla buluşturdu.

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında takımlar pozisyon üretemeyerek 1-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye ev sahibi Yeniboğaziçi daha atak başladı.

Dk. 48 Yeniboğaziçi atağında Serhat'ın pasıyla topla buluşan Turgut bekletmeden ceza yayı üzerinde bulunan Ramadan'ı buluşturdu. Ramadan'ın plase vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü. Dk. 55 Lapta atağında sağ kanattan yapılan ortada Y. Boğaziçi kalecisi Remzi topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Topla buluşan Enes önünü boşaltarak şutunda topu Ahmet kale çizgisinden kafayla uzaklaştırdı.

Dk. 62 Lapta'nın kullandığı serbest vuruşta Yeniboğaziçi ceza alanı içine kaldırılan ortada boş pozisyonda topla buluşan Ahmet'in kafa vuruşunda kaleci Remzi uçarak topu kontrol etti.

Dk.73 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Serhat, Lapta ceza sahasına girerken yaptığı ortada Turgut güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Dk.77 Orta alanda topa sahip olan Selçuk'un pasıyla topla buluşan Enes kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi ayaklarıyla topu çıkararak gole izin vermedi.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabaları gol getirmeyince maç Yeniboğaziçi 2 – Lapta 0 şeklinde tamamlandı.