Bodrumspor finalde

İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 68 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Orgill), Kenan Özer, Eren Albayrak (Dk. 68 Burak Öksüz), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 60 Aminu Umar)

Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk﻿, Sinan Kurt (Dk. 85 Taşkın İlter), Mehmet Murat Uçar, Babel (Dk. 72 Del Valle), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Mustafa Pektemek (Dk. 57 Umut Bulut), Melih Kabasakal

Goller: Dk. 90+1 Üzeyir Ergün, Dk. 90+8 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)



Bodrumspor, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İstanbul ekibi Eyüpspor'u konuk etti.

Ege ekibi 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bodrumspor bu skorla finalde Penikspor'un rakibi oldu.

Play-off'un ilk maçında İstanbul'da kazanan ekip 1-0'lık skorla Eyüpspor olmuştu.

