BM Taksim Sahasına girişi engelledi

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyini ayıran yeşil hat üzerindeki ara bölgede kalmış ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne ait tarihi Taksim sahası, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yenilenerek sentetik sahaya dönüştürüldü. Antrenman ve hazırlık maçlarının yapılacağı saha yenilenmiş sentetik zeminli haliyle gençlerin hizmetine sunulurken, Birleşmiş Milletler (BM) dün kimseye haber vermeden tek taraflı olarak Taksim sahasına müdahale etti. Rumların art niyetli baskılarını dikkate alan BM, ülkemize yeni bir tesis kazandırılmasını ve burada sadece gençlerin futbol antrenmanı yapacak olmasını hazmedemeyerek sahaya girişi engelledi.



ŞİRO VE KAMYONLA SURLARDAN GİRİŞİ BETON DUVARLA KAPATTILAR

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da buraya gelerek incelemelerde bulunmuş ve yeni tesisin ülkemize hayırlı olmasını dilemişti. Elde edilen bilgilere göre BM, hiçbir KKTC makamına bilgi vermeden dün askerlerini şiro ve kamyonla sahaya gönderdi. BM askerleri Çetinkaya eski kulüp lokali önündeki surlardan sahaya inilen merdivenlerin çıkış noktasını alel acele beton molozlarıyla kapattı. Sahaya girişi engellemek için beton duvar yanında o bölgeyi dikenli tel örgülerle de kapatmak isteyen BM, ne olduysa bu çalışmaları tamamlamadan yarıda kesti ve geri çekildi.

BM’DEN KIBRISLI TÜRKLERE AMBARGO VE İNSANLIK SUÇU

Kıbrıslı Türkleri bir kez daha ambargo ile karşı karşıya bırakan ve gençlerimizin özgürce spor yapmasına engel olmak isteyerek insanlık suçu işleyen BM’nin bu hamlesi diplomatik bir krize neden olacak gibi görünüyor. BM’nin, yenilenerek sentetik zeminli saha dönüştürülen ve ülkemiz gençlerinin hizmetine sunulan Taksim sahasında ağır iş makineleriyle başlattığı duvar örme ve telleme çalışması karşısında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri ve askeri makamların BM nezdinde girişim başlattığı öğrenildi.