Biseswar atıyor, Apollon yürüyor

Güney Kıbrıs Birinci Liginde hafta sonunda oynanan Limasol derbisini kazanan Apollon’u şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.
Limasol derbisinde AEL ile karşılaşan Apollon maçı 2 – 1 kazanarak puanını 69 yaparken, lider Omonia’nın 3 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. AEL ise 68 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi. Apollon’a galibiyeti getiren golleri Nicolas Disuiny ve Diego Biseswar kaydetti. Diego Biseswar, bir dönem Türkiye’de Kayserispor forması giymişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.