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Biseswar atıyor, Apollon yürüyor

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Apollon, bir dönem Türkiye’de Kayserispor forması giyen Diego Biseswar’ın da gol attığı Limasol derbisinde AEL’i mağlup edip şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü

Biseswar atıyor, Apollon yürüyor
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Güney Kıbrıs Birinci Liginde hafta sonunda oynanan Limasol derbisini kazanan Apollon’u şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.
Limasol derbisinde AEL ile karşılaşan Apollon maçı 2 – 1 kazanarak puanını 69 yaparken, lider Omonia’nın 3 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. AEL ise 68 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi. Apollon’a galibiyeti getiren golleri Nicolas Disuiny ve Diego Biseswar kaydetti. Diego Biseswar, bir dönem Türkiye’de Kayserispor forması giymişti.
 
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