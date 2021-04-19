Biseswar atıyor, Apollon yürüyor

Apollon, bir dönem Türkiye’de Kayserispor forması giyen Diego Biseswar’ın da gol attığı Limasol derbisinde AEL’i mağlup edip şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü

Güney Kıbrıs Birinci Liginde hafta sonunda oynanan Limasol derbisini kazanan Apollon’u şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Limasol derbisinde AEL ile karşılaşan Apollon maçı 2 – 1 kazanarak puanını 69 yaparken, lider Omonia’nın 3 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. AEL ise 68 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi. Apollon’a galibiyeti getiren golleri Nicolas Disuiny ve Diego Biseswar kaydetti. Diego Biseswar, bir dönem Türkiye’de Kayserispor forması giymişti.

