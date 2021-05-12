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Birinci ziyaretlere, doğudan başladı

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Birinci ziyaretlere, doğudan başladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 5 Haziran’da gerçekleştireceği genel kurulunda başkan adayı olan Tekin Birinci, kulüp ziyaretlerine başladı.
Tekin Birinci, kulüp ziyaretleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Resmi adaylık sürecimizin başlamasıyla ilk ziyaretlerimizi İskele bölgesi kulüplerimize gerçekleştirdik. Bizi ağırlayan Yeniboğaziçi başkanı Mehmet Fahlioğulları, Mormenekşe Başkanı Hüseyin Tünsay ve eski başkan Metin Menekşeli, İskele Gençler Birliği başkanı Rifat Berkel'e misafirperverlikleri için şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız adına teşekkür ederim.
Hiçbir seçim oylama yapılmadan kazanılmaz. 5 Haziran'a kadar tüm kulüplerimizi ziyaret edip elimizden geldiği kadar projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.”
 
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