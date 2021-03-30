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Birinci yönetimini belirledi

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Birinci yönetimini belirledi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF)5 Haziran 2021'de yapılacak KTFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda aday olacağını açıklayan Tekin Birinci çalışmalarını sürdürüyor.
Tekin Birinci sitemize yaptığı açıklamada yönetim kurulunda birlikte görev yapacağı kişilerin futbolun içerisinden gelen alanlarında başarılı kişilerden olduğuna vurgu yaptı.
Tekin Birinci’nin yönetim kurulunda Dr Bülent Dizdarlı, Coşkun Ulusoy, Güneş Güneşoğlu, Av. Serkan Mesutoğlu, Canol Göktaş, Av. Emre Efendi, Mete Feridun ve Biray Deliceırmak yer alacak.
 
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