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Birinci, yol haritasını belirledi

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Birinci, yol haritasını belirledi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) 5 Haziran’da yapılacak olan olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan ancak henüz başkan adaylığı başvurusunu resmen yapmayan Tekin Birinci, yönetim kurulunda yer alacak olan kişilerle toplantı gerçekleştirdi.
Ekip arkadaşları ile birlikte yeni bir yol haritası çizen Tekin Birinci toplantı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Yaklaşan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuseçimlerine yönelik çalışma temposunun hızlandırılmasına ve projelerin medya aracılığı ile kamuoyuna iletilmesine karar verdik.
Futbol kulüplerini de teker teker ziyaret ederek kendimizi tanıtıp, fikir alış verişleriyapmayı da kararlaştırıldık.”
 
 
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