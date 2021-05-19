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Birinci, Yenicamililerle görüştü

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Birinci, Yenicamililerle görüştü
“Amacımızfutbol” sloganıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan adayı olan Tekin Birinci, kulüp ziyaretlerine devam ediyor.
Başkent ekiplerinden YenicamiAğdelen Kulübü başkanı Ali Vehid, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ulus Nasıroğlu ve teknik sorumlu Özgü Bayraktar ile bir araya gelen Tekin Birinci, kendini kabul edip projelerini dinlediği için, Yenicamililere teşekkür etti.
 
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