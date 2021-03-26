Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı

KTFF başkan adayı Tekin Birinci, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2021-2022 Futbol Sezonunun sezonu Eylül’de başlatacak olmasına eleştiri getirirken, “Liglerimiz Ağustos’ta başlatılmalıydı. Umutlarımız Eylül’e kaldı.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), 5 Haziran 2021'de yapılacak KTFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıklayan Tekin Birinci, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2021-2022 Futbol Sezonu sezon planlamasında sezonu Eylül’de başlatacak olmasına eleştiri getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin Birinci’nin açıklamaları şöyle:

“Hayırlısıyla ligler için Eylül'de başlama kararı çıktı. Mayıs'ta sahaya inme ve 4 aylık bir hazırlık süreci sonrasında Eylül’de lige başlanacak.O zamana aşılar gelir ve herkes aşılanmış olur diye düşünüyorum.

Bu konuda uzman değilim ama bana göre liglerimiz en geç Ağustos’un ilk haftası başlatılmalıydı.Böylelikle futbol hem Yaz gecelerimizi renklendirir hem de olası bir aşılanamama durumunda 4 – 5 haftalık bir kazanca fırsat verirdi. Neyse 1 ay için ortalığı velveleye vermeye gerek yoktur. Umutlarımız Eylül’e kaldı.”

