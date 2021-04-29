Birinci resmen başkan adayı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 5 Haziran'da yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Tekin Birinci, resmi adaylık başvurusunu bugün yaptı.

Tekin Birinci ve yönetim kurulunda görev alacak olanlar bugün saat 14:30’da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna giderek resmi adaylık başvurusunu yaptılar. Tekin Birinci resmi adaylık başvurusunu sonrasında merdivenlerde basın açıklaması yaptı.

Hasan Sertoğlu'nun başkan adaylığı için başvuru yapmasından sonra Tekin Birinci’nin de resmi adaylık başvurusu ile birlikte, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan adayı sayısı ikiye çıktı.



