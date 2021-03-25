Birinci resmen aday

Tekin Birinci, KTFF’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda aday olacağını resmen açıklarken, federasyon tüzüğüne dikkat çekip, “Federasyonumuz tüzüğü başkanın görev süresini 12 yıl olarak sınırlandırmaktadır. Bu durumda bir tüzük değişikliği gerekir mi veya 1 sene sonra tekrar seçime mi gidilecek?”açıklamasını yaptı

Gençlik Gücü kulübü eski başkanı ve FIFA lisanslı futbolcu menejeri Tekin Birinci, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) 5 Haziran 2021'de yapılacak KTFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını resmen açıkladı.

Tekin Birinci’nin adalığı ile ilgili açıklaması şöyle;

“KTFF başkanımız Sn. Hasan Sertoğlu'nun yaptığı açıklama ile yeniden 3. dönem başkanlık için adaylığını resmileştirdi.

Hasan Sertoğlu'nun aday olduğunu açıklamasını sevinç ve saygıyla karşıladığımı söylemek isterim. Açıklama sonunda diğer aday olacak arkadaşlara başarılar dilemesini de teşekkürlerle selamladığımı belirtirim.

Bu açıklama birçok soru işaretini kafamızda bitirmiş, benim ve ekibimin de adaylığımızı açıklamamız gerekliliğini doğurmuştur. Benim naçizane fikrim daha önce olduğu gibi gerekli çoğunluğu sağlayıp seçimleri en az 1 ay erkene almaktır. Tekrarlamak isterim ki futbolumuzun kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Hem içeride hem dışarıda hiç vakit kaybetmeden çok yoğun mesai yapma gerekliliği vardır.

Benim için şahsi olarak Sn Sertoğlu'nun aday olması hiçbir problem içermese de federasyonumuz tüzüğü başkanın görev süresini 3 dönem, yani 12 yıl olarak sınırlandırmaktadır. Bu durumda bir tüzük değişikliği gerekir mi veya 1 sene sonra tekrar seçime mi gidilecek buna da bir açıklık getirilmeli ve herkes adımını plan ve projesini bu doğrultuda açıklamalıdır.

KTFF tüzüğünün 39. maddesinin 5. fıkrasına göre başkanın görev süresi 3 dönem, yani 12 yılla sınırlandırılmıştır.”

