Birinci projelerini Mağusalılara anlattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan adayı Tekin Birinci ve bazı yönetim kurulu adayları Mağusa bölgesi kulüp başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.
Tekin Birinci ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:
" Mağusa Bölgesi takımlarından Çanakkale, Dumlupınar ve Maraş spor kulüplerinin başkanları ve Dumlupınar yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdik.
Hem projelerimizi anlattık hem de onların problemlerini dinledik. Çok verimli olduğuna inandığım bu toplantılarda özellikle genç beyinlerin bizimle hemfikir olduğunu görmek bizleri mutlu etti."
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