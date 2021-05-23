Birinci manifestosunu açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanlığına aday Tekin Birinci federasyon Başkanlığına seçilmesi halinde yapacağı icraatlarla ilgili bilgi verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanlığına aday Tekin Birinci federasyon Başkanlığına seçilmesi halinde yapacağı icraatlarla ilgili bilgi verdi. Birinci açıkladığı manifestonun Kıbrıs Türk futbolunun yararına verdikleri söz olduğunu açıklayan Birinci yapacaklarıyla ilgili şunları açıkladı;



Nasıl bir federasyon yaratacağız?



" Futbol ülkeleri ve insanları birbirlerine bağlayan, tüm renkleri içinde barındırarak; din, dil, ırk

farketmeksizin, barış ve kardeşlik bağlarını güçlendiren çağımızın en önemli organizasyonlarından

biridir. Futbol, çağımızın enformasyon ve iletişim nimetleri sayesinde evimize, arabamıza, cebimize

kısacası hayatımızın merkezine kadar girerek zevk ve alışkanlık haline gelmiştir.

Futbolun dünyadaki önemi ve yeri bu denli büyükken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) da

ülkemizin dünya çapındaen fazla tanınan kurumu ve sosyal örgütü olmak zorundadır.

Yukarıda belirtiğimiz gibi çağımızın nimeti sayılan enformasyon ve iletişim teknolojileri bu kadar

gelişmişken, KTFF hem ülkemizin tanıtım yüzü hem de gençliğimizin dünyaya açılan kapısı olmalıdır.

Yapacağı atılımlarla da ülkemizde bulunan tüm branş federasyonlarına ve sosyal kuruluşlara örnek

ve öncü olmalıdır. Bizlerin de yegane hedefi budur.

Tabii ki bunların sağlanabilmesi için hem içerideki sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yerine

oturması hem de kurumsal bir yapı oluşturulması kaçınılmazdır.



Oluşturulacak bu kurumsal yapı kesinlikle hiçbir siyasi parti güdümünde kalmayacak, tek adamlılığın olmayacağı, ben yaparım olur mentalitesinden uzak, birlik ve beraberlik içinde çok sesliliğin var olacağı yönetimsel bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Federasyon başkanının başlıca amacı Kıbrıs Türk Futbolu’nun ve Futbolcularının geleceği, federasyonun çıkarlarını en başta tutup tüm paydaşlara kucak açarak mevcut yapıyı ileriye taşımak olmalıdır. Seçilcek olan Başkan bir kulüp idarecisi kimliğinden çıkmalı, ekonomik yönden federasyonu güçlendirecek adımlar atarken sporcuların da maddi ve manevi gelişmesi için yol gösterici olmalıdır. Ben ve ekibimin seçilmesi durumunda yukarda belirttiğimiz gerekliliklerin oluşturulması ve kendi kendine yeten, sadece devletten gelecek katkıyla kısa vadeli planlara sıkışmış bir yapı yerine Kıbrıs Türk Futbolu’nun gelişimi için kulüplerimizin sürdürülebilir bir organizasyonun parçası olmalarının önünü açan bir yapı yaratacağımızın sözünü veriyoruz.



İlk 11 vaadimiz



1 Ambargoları aşmak



Futbolda hem federasyon hem de kulüp bazında uluslararası alanda maksimum temas kurup ambargoları kaldırmak.



2 Dünya standartlarında bir stadyum



Federasyona ait bir alan varsa dünya standartlarına uygun kapsamlı bir futbol stadı inşa etmek.



3 Gelir artışı ve adil dağılım



Gelir arttırcak yöntemler kapsamında kulüpere verilen katkı payının hem adil dağılımını hem de artan miktarın altyapıya harcanmasını sağlamak, maç naklen yayın haklarının yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması ve gelirin kulüplerimize adil bir şekilde dağıtılmasını gerçekleştirmek. Kıbrıs Türk Futbol Maçlarının da yer alacağı dünya standartlarında şans oyunları ve müşterek bahis gelirlerinin direkt olarak federasyon kasasına girecek şekilde organize etmek.



4 Kayıt altına alınmış bir futbol



ITC - TMS federasyon veya kulüpler üzerinden uzman eleman yetiştirmek ve tüm oyuncuları kayıt altına almak. Futbol Şurası Acil olarak futbolumuzun A’dan Z’ye masaya yatırılacağı bir Futbol Şurası düzenlemek.



5 Futbol Şurası



Acil olarak futbolumuzun A’dan Z’ye masaya yatırılacağı bir Futbol Şurası düzenlemek.



6 Yeni bir seçim sistemi



Seçim sisteminin yenilenmesi ve çok seslilik ilkesine bağlı kalarak çok kulüplü ve tüm paydaşların eşit oy ve söz hakkına sahip olacağı dünyada kabul gören deglerasyon sistemini getirmek.



7 Fahri futbol elçileri



Eski futbolcu ve sporculardan oluşacak dünya çapında fahri futbol elçileri yaratmak.



8 Milli maç takvimi düzenlemesi



Milli takımda tüm alt kategoriler oluşturulacak ve dünya ile eş zamanlı bir şekilde milli aralarda liglerimize ara vermek.



9 Eğitime destek



Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilkokuldan üniversitelerimize kadar her yaş grubundaki öğrencilerin futbol ve dalları üzerine yapacakları çalışmalarda söz ve hak sahibi olma, okullarımızdaki spor hocalarına bünyemizde oluşturulacak birimler aracılığı ile sürekli bilgi alışverişinde bulunmak, ihitiyaçları öğrenmek ve belirlemek, gerektiğinde malzeme desteği yapmak. Ögrencilere yönelik yerel kulüplerin sosyal sorumluluk projeleri üretmeleri için destek olmak, bu projelerle yeni kuşaklara kulüplerimizi tanıtıp sevdirirken kötü alışkanlıklardan uzak tutulmalarını sağlamak.



10 Futbol turizmi



Turizm Bakanlığı ile iş birliği yaparak otellerdeki futbol sahalarının arttırılması ve kış aylarında kamp turizmi için gerekli girişimleri ve iş birliğini yapmak.



11 Diğer branşlara da açılım



Diğer tüm federasyonlarla iş birligi içinde kulüplerin (ilk başta köklü ve büyük kulüpler olmak üzere) sadece futbol kulübü olmak yerine içinde bir çok branşı barındıran bir yapı haline gelmelerine yardımcı olmak.

