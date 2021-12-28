Birinci Lig’in zirvesi SFC Dörtyol’un

Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü zirveyi yakından takip ederlerken, Karşıyaka ile Miracle Değirmenlikplayoff hattını tamamladılar
Birinci Lig’deGörneçve Çanakkale düşme hattında ilk devreyi tamamlarken, Bostancı Bağcıl, İncirli, Maraş ve Yalova da playout hattındadevreyi tamamladılar
Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul 19 golle devrenin lideri olurken, 11 gollü Güvenç ile 10 gollü İlyas onu takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi
Yeni Boğaziçi, zorlu Esentepe deplasmanından iyi futbol sonrasında 3 puanla dönerek ligdeki çıkışını sürdürdü
Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul (SFC Dörtyol)
İlk devrenin sürprizi gerçekleştiren SFC Dörtyol devrenin lideri olurken, golleriyle takımını sırtlayan Berkant İstanbul, Maraş karşısında da 2 golle galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Teknik Adamı: Niyazi Göksun (ChinaBazaar GG)
ChinaBazaar Gençlik Gücü, haftaya lider giren Gençler Birliği’ni mağlup edip çıkışını sürdürürken, rakibini de liderlikten etti. Teknik direktör Niyazi Göksun da takımını maça iyi hazırlayıp, yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz(Bostancı Bağcıl – Miracle Değirmenlik)
İsfendiyar Açıksöz, Bostancı Bağcılile Miracle Değirmenlik arasındaki maçı yardımcıları ile uyum içerisinde başarıyla yönetti
Haftanın Kare Ası
Onurhan (Değirmenlik)
Berat (SFC Dörtyol)
Hasan Akkuyu (GG)
Hikmet (İncirli)
Haftanın On Biri
Emre (GG)
Mustafa Ali (SFC Dörtyol)
Hüseyin Keleş (Değirmenlik)
Çağdaş (GG)
Derviş (Yeni Boğaziçi)
Nahit (İncirli)
Erin (GG)
Sezer Sezer (İncirli)
Rıdvan (SFC Dörtyol
Yunus (Çanakkale)
İlyas (Değirmenlik)
Birinci Lig’de 15. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karşıyaka – Çetinkaya, 0 – 0
ChinaBazaar GG–Gençler Birliği, 2 – 0
Görneç – Yalova, 1 – 1
Düzkaya –Mormenekşe,1 – 1
Esentepe – Yeni Boğaziçi, 1 – 2
Bostancı Bağcıl – Miracle Değirmenlik, 0 – 1
SFC Dörtyol – Maraş, 5 – 2
Çanakkale – İncirli, 2 – 3
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SFC Dörtyol SK
|15
|9
|5
|1
|43
|15
|28
|32
|2.
|L. Gençler Birliği SK
|15
|10
|2
|3
|21
|13
|8
|32
|3.
|Çetinkaya TSK
|15
|9
|3
|3
|33
|16
|17
|30
|4.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|15
|9
|3
|3
|27
|13
|14
|30
|5.
|Karşıyaka ASK
|15
|8
|3
|4
|35
|19
|16
|27
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|15
|8
|2
|5
|24
|18
|6
|26
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|15
|6
|6
|3
|22
|19
|3
|24
|8.
|Mormenekşe GBSK
|15
|5
|7
|3
|15
|18
|-3
|22
|9.
|Esentepe KKSK
|15
|5
|4
|6
|25
|24
|1
|19
|10.
|Düzkaya KOSK
|15
|5
|3
|7
|15
|21
|-6
|18
|11.
|Yalova SK
|15
|4
|5
|6
|17
|22
|-5
|17
|12.
|Maraş GSK
|15
|5
|2
|8
|19
|28
|-9
|17
|13.
|İncirli SK
|15
|4
|3
|8
|20
|30
|-10
|15
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|15
|3
|4
|8
|7
|21
|-14
|13
|15.
|Çanakkale TSK
|15
|2
|2
|11
|22
|33
|-11
|8
|16.
|Görneç KSK
|15
|0
|2
|13
|9
|44
|-35
|2